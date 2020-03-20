Google Ads упростил подачу апелляций по отклонённым объявлениям
Google Ads
Раньше, чтобы оспорить такие решения, рекламодателям нужно было обращаться в службу поддержки.
В интерфейсе Google Ads подать апелляцию можно через столбец «Статус» отдельного объявления, а также через таблицу «Объявления и расширения».
В разделе «Причина апелляции» нужно указать «Оспаривание результатов проверки» или «Нарушения правил устранены».
Более подробная информация доступна в
При этом Google Ads предупредил, что из-за сокращения количества сотрудников в офисах компании в связи с распространением COVID-19 возможны задержки в обработке таких обращений.
Ранее Google Ads и Google My Business предупредили об ограничении работы служб поддержки.