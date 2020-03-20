Google Ads упростил подачу апелляций по отклонённым объявлениям

Google Ads упростил для рекламодателей подачу апелляций по отклонённым объявлениям. Теперь это можно сделать прямо в интерфейсе сервиса.

Раньше, чтобы оспорить такие решения, рекламодателям нужно было обращаться в службу поддержки.

В интерфейсе Google Ads подать апелляцию можно через столбец «Статус» отдельного объявления, а также через таблицу «Объявления и расширения».

В разделе «Причина апелляции» нужно указать «Оспаривание результатов проверки» или «Нарушения правил устранены».

Более подробная информация доступна в Справке .

При этом Google Ads предупредил, что из-за сокращения количества сотрудников в офисах компании в связи с распространением COVID-19 возможны задержки в обработке таких обращений.