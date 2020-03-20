Топ-5 IT-компаний за месяц потеряли более $1 трлн рыночной стоимости

После закрытия рынка 19 марта топ-5 технологических компаний, включая Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet и Facebook, потеряли в общей сумме около $1,3 млрд своей стоимости с момента пика, зафиксированного на рынке 19 февраля. Об этом сообщает CNBC.

В связи с распространением COVID-19 за последний месяц индекс S&P 500 упал на 29%.

Инвесторы распродают практически всё на фондовом рынке, причём некоторые аналитики считают, что рецессия уже наступила.

Несмотря на то, что технологические компании страдают от спада вместе с остальным рынком, в долгосрочной перспективе прогнозы по ним положительные. Ожидается, что, когда пандемия будет побеждена, они восстановят свои позиции.

Так, на этой неделе Майкл Пачтер (Michael Pachter) из Wedbush Securities сообщил клиентам, что фирма добавляет Amazon и Facebook в список «самых лучших вариантов» для своего инвестиционного комитета.

Между тем Facebook лидирует по потерям среди ведущих технологических компаний: за последний месяц рыночная стоимость компании упала на 30%.

Ралли в четверг, 19 марта, помогло акциям IT-компаний немного восполнить потери, имевшие место в последний месяц, однако рынок не смог выдержать многодневный рост. После 3-дневного роста, завершившегося 12 февраля, индекс S&P 500 больше не повышался.

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