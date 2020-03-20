Facebook запускает редизайн веб-версии соцсети для большинства пользователей

Facebook запускает новый дизайн веб-версии соцсети, впервые анонсированный на конференции F8 в мае, для «большинства» пользователей. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на представителя компании.

Теперь при желании пользователи смогут переключиться на обновлённый UI в настройках:

Если новый интерфейс не понравится, можно будет вернуться в классическую версию.

Что изменилось

Редизайн отводит центральное место новостной ленте и добавляет в шаблон больше пространства, усиливая акцент на каждом отдельном элементе.

Это сделало десктопную версию соцсети более похожей по оформлению на мобильное приложение.

С функциональной точки зрения серьёзных изменений нет. Основная цель обновления – улучшить навигацию между различными элементами с особым акцентом на группы.

Ещё одним нововведением стал запуск тёмного режима, который тоже можно включить в настройках:

В мобильном приложении Facebook ночной режим пока не реализован.

Напомним, что в РоSSии редизайн веб-версии соцсети начал тестироваться в сентябре.

А в январе стало известно, что Facebook планирует запустить новый дизайн до начала весны. Однако сроки затянулись.

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