Google практически перестал показывать блоки с ответами справа от результатов поиска

Сначала Морди Оберштейн из RankRanger предположил, что показ этих блоков был прекращён полностью, но как выяснилось позже, по некоторым общим запросам они всё ещё выводятся. Однако это происходит очень редко.
Напомним, в январе Google объявил, что больше не будет дублировать URL из избранных сниппетов на первой странице выдачи. В компании это изменение назвали «дедупликацией».
Спустя несколько дней Google отменил это изменение для правосторонних блоков с ответами, но временно — до тех пор, пока они не будут перенесены влево, на верхнюю позицию в выдаче.
Признаки того, что Google начал убирать правосторонние блоки с ответами из выдачи, появились в феврале. По данным RankRanger, к концу месяца поисковик убрал около 60% таких блоков из результатов поиска. Теперь их доля упала практически до нуля.