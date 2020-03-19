Google практически перестал показывать блоки с ответами справа от результатов поиска

Google практически перестал показывать те блоки с ответами, которые ранее отображались справа от результатов поиска. Об этом свидетельствуют данные инструмента отслеживания SERP RankRanger.

Looks like Google has totally killed the right-side Featured Snippets. Now seeing the format in the 'main' results column. cc: @rustybrick pic.twitter.com/Jb4CIACWEn — Mordy Oberstein (@MordyOberstein) March 19, 2020

Сначала Морди Оберштейн из RankRanger предположил, что показ этих блоков был прекращён полностью, но как выяснилось позже, по некоторым общим запросам они всё ещё выводятся. Однако это происходит очень редко.

Seems like some broad topics still have them. Very interesting. pic.twitter.com/U2R7OGquso — Glenn Gabe (@glenngabe) March 19, 2020

Напомним, в январе Google объявил, что больше не будет дублировать URL из избранных сниппетов на первой странице выдачи. В компании это изменение назвали «дедупликацией».

Спустя несколько дней Google отменил это изменение для правосторонних блоков с ответами, но временно — до тех пор, пока они не будут перенесены влево, на верхнюю позицию в выдаче.