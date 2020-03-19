В ЕС призвали Netflix и другие стриминговые платформы не показывать видео в высоком разрешении из-за карантина

Это поможет избежать перегрузки Интернет-инфраструктуры.

В ЕС призвали Netflix и другие стриминговые платформы не показывать видео в высоком разрешении из-за карантина
Фото: netflix.com

Еврокомиссар Тьерри Бретон призвал Netflix и другие стриминговые платформы не показывать видео в высоком разрешении из-за карантина, введенного во многих странах в связи с коронавирусом. Пользователи создают большую нагрузку на местные интернет-сети, пишет "Новая газета".

Бретон провел телефонный разговор с гендиректором Netflix Ридом Хастингсом и призвал людей и компании использовать стандартное разрешение для просмотра видео. По его мнению, это обеспечит доступ к Интернету для всех пользователей и не будет перегружать Интернет-инфраструктуру.

"Стриминговые платформы, телеком-операторы и пользователи: мы все несем общую ответственность за то, чтобы инфраструктура интернета функционировала во время нашей битвы с коронавирусом", - сообщил он.

Как пишет CNN, Netflix уже согласились с этим предложением властей ЕС и начали регулировать качество видеопотоков в соответствии с доступной пропускной способностью сети.

Напомним, в Италии и других странах в связи с карантином из-за коронавируса некоторые сервисы позволяют оформлять бесплатную подписку до конца карантина, а в легальном интернет-доступе увеличилось количество электронных книг.

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