Facebook запускает информационный центр по коронавирусу в новостной ленте
Facebook запускает информационный центр по коронавирусу в новостной ленте по всему миру. Об этом
Новый раздел будет содержать информацию от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
Запуск информационного центра последовал за продвижением ссылок на ВОЗ и CDC в новостной ленте Facebook и Instagram.
Цель нового раздела – предоставить пользователям соцсети проверенную информацию о COVID-19 в противовес дезинформации и фейкам, активно распространяемым на платформе и в интернете.
Помимо этого, Facebook также сделает свой корпоративный мессенджер Workplace бесплатным для государственных органов и служб экстренного реагирования.
We’re offering— Facebook Newsroom (@fbnewsroom)
@workplacefromFBto government agencies and emergency services free of charge for 12 months to help them inform and connect their employees. https://t.co/qEjF7zXcjU March 18, 2020
Эти новости впервые прозвучали на пресс-конференции для журналистов, которую Facebook провёл вчера. На мероприятии глава соцсети Марк Цукерберг также