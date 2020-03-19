Slack представил самый крупный редизайн в истории сервиса

Корпоративный мессенджер Slack получил самый крупный редизайн за всю историю своего существования. Запуск нового оформления был начат вчера.

Пока изменения коснулись лишь десктопной и веб-версии сервиса, но в ближайшие недели разработчики также планируют запустить редизайн мобильных приложений Slack.

В целом после редизайна мессенджер стал более кастомизируемым и удобным в использовании.

«Это крупнейший редизайн в истории Slack. Мы взяли многие функции и реорганизовали их таким образом, чтобы сделать их более очевидными и простыми в использовании. Это было основной целью этого процесса», — отметил вице-президент по дизайну Slack Этан Эйсманн (Ethan Eismann).

Основные изменения
  • Обновлённая боковая панель с новыми функциями и настройками

Самым крупным изменением в обновлённом интерфейсе Slack стало то, что все сообщения, каналы и приложения на боковой панели теперь можно будет группировать в складывающиеся разделы.

Теперь при работе над проектом, в котором есть определённые каналы и групповые чаты, их можно будет поместить в один раздел и перетащить на нужную позицию. Однако эта функция будет доступна только в платной версии Slack.

На боковой панели также появилась крупная новая кнопка для создания сообщений. С помощью этой кнопки можно начать создание личного сообщения или сообщения в одном из каналов. При этом Slack загрузит историю переписки, чтобы пользователь мог просмотреть её до отправки нового сообщения.

Ещё одним нововведением стало добавление новых разделов «People» и «Mentions & Reactions». Раньше оба эти раздела были погребены в UI, теперь же пользователи смогут сразу видеть упоминания и находить тех людей, с которыми они хотели бы связаться.

В скором времени пользователи также смогут регулировать ширину боковой панели и менять её цветовое оформление с помощью 11 новых тем.

  • Новая верхняя панель навигации

С помощью новой панели навигации вверху страницы можно осуществлять поиск и переключаться между каналами и поиском.

  • Все необходимые инструменты под рукой

Slack интегрирован со всеми инструментами, необходимыми для работы. Чтобы пользователям было проще находить и использовать эти инструменты, разработчики добавили новую иконку в виде молнии рядом с полем для ввода нового сообщения.

Подробнее о редизайне можно узнать в блоге Slack.

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