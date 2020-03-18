Google отложил онлайн-конференцию Cloud Next из-за коронавируса

Google решил отложить и онлайн-версию конференции Cloud Next из-за ухудшения ситуации, связанной с распространением коронавируса. Об этом сообщается в блоге компании.

Офлайн-конференция Cloud Next была отменена в начале месяца.

Cloud Next – это одно из крупнейших ежегодных мероприятий Google. На нём компания представляет новинки в области облачных технологий.

«Google Cloud решил отложить Google Cloud Next ’20: Digital Connect, исходя из заботы о здоровье и безопасности наших клиентов, партнёров, сотрудников и местных сообществ, и основываясь на недавних решениях федеральных и местных органов власти в отношении коронавируса COVID-19», — говорится в заявлении компании.

В Google отметили, что не отказываются от идеи о проведении Cloud Next ‘20: Digital Connect, но мероприятие состоится, когда придёт подходящее время.

Напомним, что в этом месяце Google также объявил об отмене своего крупнейшего ежегодного мероприятия — конференции для разработчиков I/O 2020.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
YouTube разрешил монетизировать видео на тему COVID-19YouTube разрешил монетизировать видео на тему COVID-19
Google: у нас нет механизма для блокировки индексации части страницыGoogle: у нас нет механизма для блокировки индексации части страницы
В связи с эпидемией коронавируса американские провайдеры предлагают бесплатный Wi-Fi на 60 днейВ связи с эпидемией коронавируса американские провайдеры предлагают бесплатный Wi-Fi на 60 дней
Google рекомендовал работать из дома сотрудникам в Европе, Африке и на Среднем ВостокеGoogle рекомендовал работать из дома сотрудникам в Европе, Африке и на Среднем Востоке
IT-гиганты объединили свои усилия для борьбы с дезинформацией о коронавирусеIT-гиганты объединили свои усилия для борьбы с дезинформацией о коронавирусе
Блок рекламы


Похожие новости
Google: изменения в обработке смешанного контента в Chrome не влияют на ранжирование
60% вебмастеров хотели бы, чтобы Google приостановил апдейты на время вспышки COVID-1960% вебмастеров хотели бы, чтобы Google приостановил апдейты на время вспышки COVID-19
Facebook финансово поддержит малый бизнес, пострадавший от пандемии коронавирусаFacebook финансово поддержит малый бизнес, пострадавший от пандемии коронавируса
Google: у нас нет API для отчёта по ленте DiscoverGoogle: у нас нет API для отчёта по ленте Discover
В Google ответили на вопросы о SEO для JavaScriptВ Google ответили на вопросы о SEO для JavaScript
Google покажет, какие места и компании временно закрыты в связи с COVID-19Google покажет, какие места и компании временно закрыты в связи с COVID-19
Google о большом количестве неиндексируемых страниц на сайтеGoogle о большом количестве неиндексируемых страниц на сайте
Google открыл бесплатный доступ к премиум-версии Hangouts MeetGoogle открыл бесплатный доступ к премиум-версии Hangouts Meet
Google не использует валидацию контента по W3C в поискеGoogle не использует валидацию контента по W3C в поиске
Google работает над национальным информационным сайтом по коронавирусу в СШАGoogle работает над национальным информационным сайтом по коронавирусу в США
Последние новости
Подгружаем последние новости