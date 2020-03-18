Карантин и долги за интернет: провайдеры обещают не отключать абонентов

Без интернета в карантин не оставят: провайдеры обещают не отключать абонентов за долги

Украинские интернет-провайдеры обещают не отключать абонентов по задолженности во время карантина. Об этом сообщают прессслужбы провайдеров.

Так, первым интернет-провайдером, который решил не отключать от предоставленной услуги своих абонентов, стала компания "Паутина Телеком". Впоследствии аналогичные решения приняли провайдеры DataNet, IPnet, "Ланет" и другие.

При этом службы поддержки клиентов будут работать в обычном режиме, а вот центры поддержки будут закрыты.

"Уважаемые абоненты, в связи с карантином, мы не будем ограничивать доступ в сеть интернет в случае несвоевременной оплаты услуг в течение карантина до 3 апреля включительно. Не выходите лишний раз на улицу для пополнения счета, лучше воспользуйтесь оплатой через личный кабинет банковской картой", — говорится в сообщении "Паутина Телеком".

Также в "Ланеті" сообщили, что в связи с карантином снимают кодировку из телеканалов в цифровом качестве на три недели — до 6 апреля 2020 года.

Напомним, сегодня, 18 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому за несоблюдение норм карантина в Украине можно получить штраф на сумму до 170 тысяч гривен, или даже до 8 лет тюрьмы.


Оксана Житнюк, Тудей

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