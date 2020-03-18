Около 25% владельцев бизнеса не знают, что такое SEO – исследование

Компания Fractl опубликовала результаты нового исследования, призванного выяснить, насколько владельцы бизнеса в США и не связанные с коммерческой деятельностью люди осведомлены в вопросах SEO.

В ходе исследования Fractl опросил 977 американцев, 394 из которых являлись владельцами бизнеса.

В целом предприниматели больше знакомы с SEO, чем некоммерческие субъекты, но обеим группам есть чему поучиться.

Основные выводы отчёта:

Около 1 из 4 владельцев бизнеса и более 2 из 5 некоммерческих субъектов вообще не знают или обладают только поверхностными знаниями о SEO.

Более 1 из 3 владельцев бизнеса и свыше половины некоммерческих субъектов имеют нулевое или минимальное понимание того, как Google определяет позиции сайтов в ранжировании.

Эти результаты указывают, что респонденты, вероятно, не только не внедряют самые эффективные стратегии по оптимизации сайтов, но и не следуют базовым рекомендациям, таким как улучшение скорости загрузки и оптимизация структуры ресурса.

При этом, если они узнают больше о SEO, то смогут совершить прорыв в правильном направлении и опередить своих конкурентов.

Все респонденты не смогли пройти викторину с вопросами по базовому SEO

Исследователи также предложили респондентам пройти небольшую викторину с вопросами на тему SEO. Владельцы бизнеса в среднем получили результат на уровне 48,7%, а некоммерческие субъекты – 38,7%.

Респондентам нужно было выбрать правильный вариант по следующим вопросам:

Что такое альтернативный текст?

Что лучше всего описывает органический поиск?

Что такое обратные ссылки?

Что такое анкорный текст?

Также были вопросы, в которых нужно было указать, правда или ложь конкретное утверждение:

Скорость загрузки сайта – это важный фактор в ранжировании Google .

. Ссылки с атрибутом nofollow не влияют на позиции в ранжировании Google .

Между тем около 70% владельцев бизнеса заявили, что SEO является «умеренно» или «очень» важным для здоровья их бизнеса.

«Для владельцев бизнеса SEO является намного более важным: им нужно понимать, как поисковые системы работают, чтобы лучше ранжироваться и получать больше трафика на свои страницы», — отметили в Fractl.

Результаты опроса показали, что у предпринимателей есть возможность улучшить своё присутствие онлайн через изучение SEO. Получив знания по этой теме, они смогут укрепить свои сайты и заложить фундамент для долгосрочного роста, считают авторы отчёта.