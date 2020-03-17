WordPress будет автоматически обновлять темы и плагины

Команда разработчиков WordPress работает над механизмом автообновления для тем и плагинов. Об этом сообщает ZDNet.

Изначально новую функциональность планировалось внедрить в 2019 году, однако разработчики не уложились в этот срок, что не редкость в случае WordPress. Теперь они готовят её к запуску в версии 5.5.

Предполагается, что после выхода этой версии владельцам сайтов больше не нужно будет вручную обновлять плагины – CMS будет делать это автоматически.

В феврале команда WP выпустила плагин с аналогичной функциональностью.

На данный момент автообновление доступно только для WordPress Core.

Напомним, ранее стало известно, что WordPress реализует lazy-loading по умолчанию для всех изображений. По данным на январь это изменение планировалось внедрить в версии 5.4, но потом запуск перенесли на версию 5.5.

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