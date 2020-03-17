Facebook финансово поддержит малый бизнес, пострадавший от пандемии коронавируса

Стало известно о намерении Facebook выделить $100 млн на поддержку 30 000 компаний в более чем 30 странах, где живут и работают сотрудники компании. Facebook готова предоставлять денежные гранты и кредиты представителям малого бизнеса, чтобы помочь им остаться на плаву в сложившихся условиях, когда вспышка коронавируса наносит всё больше урона бизнесу.

Facebook намерена выделять гранты на то, чтобы работодатели могли платить заработную плату сотрудникам, вынужденным оставаться дома из-за карантина. Кроме того, работодатели смогут использовать деньги для оплаты аренды помещений, для снижения текущих расходов и поиска новых клиентов. В сообщении говорится о том, что приём заявок на получение денежных грантов будет открыт в ближайшие недели. Заинтересованные в помощи компании уже могут зарегистрироваться, чтобы получать больше информации.

«Малый бизнес – это сердцебиение наших сообществ, и многие люди, которые управляют этим бизнесом, сильно пострадали от кризиса. Чем больше продлится кризис, тем больше риск для малых предприятий и денежных средств их владельцев и работников», — сказала Шерил Сандберг (Sheryl Sandberg), операционный директор Facebook. Она также отметила, что решение о необходимости поддержки малого бизнеса было вдохновлено примером других компаний, которые используют разные средства для поддержки сотрудников, заразившихся коронавирусом или находящихся на карантине. В компании рассчитывают, что выделенные деньги помогут большому количеству владельцев компаний сохранить свой бизнес.



