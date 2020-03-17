В Google ответили на вопросы о SEO для JavaScript

Сотрудники Google Джон Мюллер и Мартин Сплитт опубликовали новое видео в серии #Ask Google Webmasters. В нём они отвели на вопросы вебмастеров о SEO для JavaScript.

«При использовании Rails Asset Pipeline для кеширования, какой код состояния мы даём старому ресурсу? Googlebot сканирует эти устаревшие ресурсы, а они отдают ошибку 404. Может, нам следует настроить вместо этого код состояния 410? Или стоит сохранить старые ресурсы на пару месяцев?».

Согласно Google , старые ресурсы следует оставлять до тех пор, пока они не перестанут сканироваться. В конечном итоге Google пересканирует HTML-контент и получит новые ресурсы.

Если для старых ресурсов настроен код ответа сервера 404, то это может привести к проблемам с рендерингом, а это то, чего следует избегать.

«Можем ли мы заменить или пропустить ненужные элементы при предварительном рендеринге? То есть SVG-гистограммы, сгенерированные JS?».

В предварительный рендеринг должно быть включено всё или, по крайней мере, как можно больше элементов, чтобы Googlebot мог видеть весь контент.

«Если на сайте есть функция чата, которая переписывает тег title для оповещений посетителю, как предотвратить индексацию переписанной с помощью JS версии тега title?».

Запретить Google индексировать тег title, который был динамически переписан с помощью JS, нельзя.

В данном конкретном случае проблему можно обойти, отложив чат за взаимодействие с пользователем. В результате пользователь должен будет нажать на кнопку чата, перед тем как он отроется и изменит тег title. Поскольку Googlebot ни с чем не взаимодействует, то он не увидит переписанные заголовки title.

«В предварительном рендинге: может ли JS быть внутри? JS, который генерирует незначительные изменения макета контента, но не запросы AJAX».

Да, что касается пререндеринга, то JavaScript может использоваться внутри визуализированного вывода. Это оправданно с точки зрения пользовательского опыта, поэтому нет необходимости удалять JS с предварительно отрендеренных страниц.

Динамический рендеринг может со временем уйти в небытие, поскольку это, скорее, обходной путь, чем самостоятельная технология.

Рендеринг и пререндеринг на стороне сервера в свою очередь более полезны в долгосрочной перспективе, поскольку они позволяют пользователям (и краулерам) быстрее получать контент.

Прослушать все вопросы и ответы целиком можно на видео ниже:

Напомним, что в прошлом году Мартин Сплитт опубликовал целую серию видео на тему JavaScript SEO. В одном из выпусков он объяснил, когда нужно и не нужно беспокоиться о JS на сайте.