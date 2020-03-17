YouTube предупредил об удалении большего числа видео, чем обычно

YouTube предупредил , что в связи с уменьшением количества персонала в отдельных офисах из-за COVID-19, он будет временно полагаться в основном на автоматические системы для выявления нарушений.

Это означает, что автоматические системы будут проверять часть контента самостоятельно, без участия сотрудников сервиса, в связи с чем ожидается удаление большего количества видео, чем обычно.

При этом «страйки» пока выдаваться не будут — за исключением отдельных случаев.

Эти меры призваны обеспечить быстрое устранение нарушающего правила контента и при этом защитить персонал от возможного заражения коронавирусом.

Если контент был удалён по ошибке (а это возможно в текущей ситуации), то автор сможет оспорить решение YouTube. Поскольку процесс проверки таких жалоб также основан на участии сотрудников, то здесь тоже возможны задержки.

Кроме того, YouTube теперь будет с осторожностью продвигать тот контент, который не прошёл проверку модераторами. Поэтому новый контент, опубликованный в этот период, может иметь более низкую видимость.

В некоторых случаях непроверенный контент не будет доступен через поиск, на главной странице или в рекомендациях.

В результате этих действий в ближайшие недели авторы контента могут наблюдать резкое снижение количества просмотров видео.

Что касается монетизации, то в этом плане никаких изменений пока не планируется. В сервисе также по-прежнему разрешена монетизация видео на тему коронавируса.

Когда сервис планирует вернуть свои рабочие процессы в исходное состояние, не уточняется.