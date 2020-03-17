Глава Ощадбанка призвал научить пенсионеров оплачивать коммунальные услуги онлайн

Председатель правления Ощадбанка обратился к клиентам, в окружении которых есть люди старшего возраста. Он призвал детей и внуков помочь своим старшим родственникам оплатить коммунальные платежи онлайн и призвать их оставаться дома. Об этом сообщила «Минфину» прессслужба Ощадбанка.

Фото: novosti.kr.ua

«Сейчас приближается время коммунальных платежей. Вы знаете, что старшее поколение является наиболее активным и ответственным, особенно когда речь идет об оплате коммунальных услуг. Мы это ценим и всегда рады видеть их в наших отделениях. Но сейчас имеем глобальный вызов – вместе остановить пандемию коронавируса.

Согласно данным ВОЗ, чем человек старше, тем выше шанс у него попасть в группу риска. А главной угрозой остаются личные контакты между людьми. Поэтому мы призываем не подвергать опасности старших людей и удержать их от посещения общественных учреждений, в частности отделений банков.

Конечно, мы принимаем необходимые меры для противодействия распространению вируса, проводим санитарную обработку помещений, приняли решение ограничить количество людей, которые одновременно могут находиться в отделениях банка.

Но лучшим вариантом обезопасить родных будет удержать их дома и помочь оплатить коммунальные услуги онлайн. Это можно сделать с помощью сервиса Ощад 24/7. Все что для этого требуется – карта Ощадбанка и доступ к интернету. Помогите, научите, поддержите.

Покажите, что общение можно перенести в телефон, соцсети и мессенджеры.

Подчеркните, что сейчас всем нужно максимально ограничить круг прямого общения и оставаться дома. Сделайте это. Это даст возможность защитить себя и окружающих и не распространять болезнь.

Цените друг друга, помогать друг другу, и мы победим», — написал Андрей Пышный.

Какие пенсионные услуги можно получить онлайн

Накануне в Пенсионном фонде напомнили, что украинцы могут воспользоваться онлайн-сервисами и, не выходя из дома, решить такие вопросы:

подать заявление о назначении пенсии в «один клик»;

получить справки, достоверность которых подтверждается QR-кодом (форма ОК-5/ОК-7, справка о размере пенсии, сведения о выплаченной заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж и др);

проверить данные в электронной трудовой книжке;

провести прогнозный расчет будущей пенсии по возрасту с помощью сервиса «Пенсионный калькулятор»;

подать Анкету застрахованного лица для внесения/изменения/уточнения данных в Реестр застрахованных лиц;

подать обращение, предложение и т. п;

активировать услугу бесплатного SMS-информирования (о назначении/перерасчете пенсии; уплате страховых взносов работодателем и страховом стаже лица).

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