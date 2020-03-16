Google о большом количестве неиндексируемых страниц на сайте

На днях один из вебмастеров поинтересовался в Twitter, может ли большое количество недоступных для индексации страниц негативно отразиться на позициях сайта. Вопрос был адресован сотруднику Google Джону Мюллеру.

Мюллер отметил, что это, скорее, вопрос философского толка: зачем эти страниц нужны, если их никто не ищет?

«С философской точки зрения, если их никто не ищет, и они не имеют ценности (для вас или ваших пользователей), то зачем они нужны?»

https://twitter.com/JohnMu/status/1238014642603077633

Из ответа Мюллера можно сделать вывод, что негативного влияния это всё же не оказывает.

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