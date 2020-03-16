Google не использует валидацию контента по W3C в поиске

Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер заявил, что валидация контента по W3C не влияет на результаты поиска.

Мюллера спросили, могут ли ошибки в HTML-коде, выявленные через валидатор от W3C, замедлять скорость загрузки страницы.

В ответ он заявил, что валидация по W3C никак не влияет на время загрузки страницы и на позиции сайта в результатах поиска.

«Нет, это не влияет на время загрузки страницы… То, что находится на странице, совершенно не имеет значения, за исключением, возможно, большого количества текста, для переноса которого может потребоваться много времени. Но ошибки в HTML не имеют к этому никакого отношения», — объяснил Мюллер.

Он также добавил, что Google не использует валидацию по W3C в поиске.

«В целом мы не используем валидацию по W3C в поиске. Поэтому вам не нужно беспокоиться о том, соответствуют ли ваши страницы этим нормам или нет. Тем не менее, использование валидации – это отличный способ проверить разметку и посмотреть, всё ли в порядке».

Прослушать ответ Мюллера можно, начиная с отметки 42:00 на видео ниже:

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