В связи с эпидемией коронавируса американские провайдеры предлагают бесплатный Wi-Fi на 60 дней

В связи с эпидемией коронавируса американские провайдеры предлагают бесплатный Wi-Fi на 60 дней

Провайдеры беспроводной связи и доступа в Интернет в США объявили о временных мерах, направленных на то, чтобы сделать онлайн-соединение менее дорогостоящим и обременительным на фоне вспышки нового коронавируса.

В связи с ограничительными мерами правительства многие пользователи вынуждены работать из дому. Также в условиях социального дистанцирования растёт общение людей в Интернете.

В частности, Comcast (бренд Xfinity) сделал бесплатным публичный Wi-Fi на 60 дней, начиная с субботы, 14 марта. По словам представителя Comcast Джоэля Шадла (Joel Shadle), речь идёт о точках доступа Wi-Fi в общественных местах и ??на малых предприятиях. Следует отметить, что точки доступа сервиса Xfinity имеются практически во всех мегаполисах США.

AT&T и Charter Communications также объявили о предоставлении услуги бесплатного Wi-Fi на 60 дней. Многие провайдеры мобильной связи, включая Verizon, объявили мораторий на отключения из-за просроченных платежей.

Оператор T-Mobile заявил, что предоставит безлимитный пакет для смартфонов всем действующим абонентам и увеличит объём трафика для школ и учащихся, использующих программы цифрового обучения. Sprint, Comcast и AT&T также сняли ограничения на трафик, а Cox пообещал увеличить скорость передачи данных для недорогих тарифных пакетов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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