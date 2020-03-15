“Киевводоканал” с 16 марта начинает обслуживать клиентов по Skype (расписание, список аккаунтов)

С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции Центрами обслуживания потребителей “Киевводоканала” созданы аккаунты в Skype, которые начнут работать и принимать абонентов с 16 марта 2020 года.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ЧАО “АК “Киевводоканал” (*).

Как сообщается, Центры обслуживания потребителей с 16 марта 2020 года будут работать по следующему графику:

пн – чт: 08:00 – 17:00;

пт: 8:00 – 16:00;

сб, вс: выходной.

При этом с 12:00 до 13:00 будет обеденный перерыв.

Центры обслуживания потребителей можно найти по следующим адресам:

Центр обслуживания потребителей № 2 (ул. Электротехническая, 16) – KVKElektrotehnichna16

Центр обслуживания потребителей № 3 (б-р Чоколовский, 40) – KVKChokolivskyi40

Центр обслуживания потребителей № 4 (пр-т Героев Сталинграда, 14-Ж) – KVKStalingrada14G

Центр обслуживания потребителей № 5 (ул. Ревуцкого, 5-А) – KVKRevutskogo5A

Центр обслуживания потребителей № 6 (ул. Академика Туполева, 19-А) – KVKTupoleva19A

Центр обслуживания потребителей № 7 (ул. Электротехническая, 16) – KVKUROSOBUElektrotehnichna16

Также в “Киевводоканале” будет проводиться проветривание в Центрах обслуживания потребителей по следующему графику:

10:00 – 10:15;

12:15 – 12:30;

14:30 – 14:45;

16:45 – 17:00;

18:00 – 18:15.

Кроме того, введен запрет на обслуживание посетителей с характерными внешними проявлениями ОРВИ без масок.

Напомним, Украина на две недели закроет въезд в страну для граждан иностранных государств в связи с ситуацией с распространением коронавируса. При этом граждане Украины могут возвращаться на Родину – на въезде в страну их будут обследовать и подвергать обсервации.

Также напомним, что спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что с 17 марта Украина полностью закроет авиасообщение из-за пандемии коронавируса. При этом сухопутное и морское сообщение перекрывать не будут.

Как информировала ранее KV , сегодня в Украине была зафиксирована первая смерть человека, инфицированного коронавирусом. Умерла 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19.

Ранее было официально подтверждено еще 2 случая заболевания коронавирусом. Пациенты были изолированы и им было предоставлено симптоматическое лечение. Также проводится работа с людьми, которые с ними контактировали.

Отметим, что гендиректором ЧАО АК “Киевводоканал” с апреля 2016 года является Дмитрий Новицкий.

* ПрАТ “Акціонерна Компанія “Київводоканал” (ПрАТ “АК “Київводоканал”) (код ЄДРПОУ: 03327664)

Фото: фейсбук “Киевводоканала”