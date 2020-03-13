В Gmail теперь можно создавать несколько подписей

В почтовом сервисе Gmail появилась возможность создавать несколько подписей.

Теперь пользователи смогут добавлять в свой профиль отдельные варианты подписи для разных ситуаций:

  • Общения с коллегами и партнёрами
  • Общения на разных языках

В сервисе также можно настроить подписи по умолчанию для новых и ответных писем.

Чтобы поменять подпись в процессе написания письма, нужно нажать на значок «Вставить подпись» в нижней части окна и выбрать нужный вариант:

Чтобы создать новую подпись, нужно перейти в настройки, выбрать пункт «Подпись» на вкладке «Общие» и ввести текст.

Подробнее об управлении подписями в Gmail можно прочитать в Справке сервиса.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
YouTube разрешил монетизировать видео на тему COVID-19YouTube разрешил монетизировать видео на тему COVID-19
Минцифры подписало меморандум с DatagroupМинцифры подписало меморандум с Datagroup
Google рекомендовал работать из дома сотрудникам в Европе, Африке и на Среднем ВостокеGoogle рекомендовал работать из дома сотрудникам в Европе, Африке и на Среднем Востоке
Google: у нас нет механизма для блокировки индексации части страницыGoogle: у нас нет механизма для блокировки индексации части страницы
Правоохранители прекратили деятельность банды, укравшей 30 млн гривен при помощи бот-сети (фото)Правоохранители прекратили деятельность банды, укравшей 30 млн гривен при помощи бот-сети (фото)
Блок рекламы


Похожие новости
Google Мой бизнес теперь проверяет все фото и видео перед публикациейGoogle Мой бизнес теперь проверяет все фото и видео перед публикацией
Google My Business разрешил автодилерам создавать несколько листинговGoogle My Business разрешил автодилерам создавать несколько листингов
Google позволит пользователям создавать свои профили в поискеGoogle позволит пользователям создавать свои профили в поиске
Google улучшил поиск в GmailGoogle улучшил поиск в Gmail
В Instagram появились новые возможности для управления подпискамиВ Instagram появились новые возможности для управления подписками
Google Ads расширяет товарные объявления на GmailGoogle Ads расширяет товарные объявления на Gmail
В Google Data Studio теперь можно создавать собственное расписание для отправки отчётовВ Google Data Studio теперь можно создавать собственное расписание для отправки отчётов
В Google можно будет оставлять комментарии к трансляциям ТВ-шоуВ Google можно будет оставлять комментарии к трансляциям ТВ-шоу
Instagram позволил загружать несколько фото в одну историюInstagram позволил загружать несколько фото в одну историю
Разметка для Assistant теперь также работает за пределами Google NewsРазметка для Assistant теперь также работает за пределами Google News
Последние новости
Подгружаем последние новости