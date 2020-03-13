Ecosia войдёт в список поисковых систем по умолчанию в Chrome

Европейский поисковик Ecosia со штаб-квартирой в Берлине войдёт в список поисковых систем по умолчанию в браузере Google Chrome . Об этом сообщает TechCrunch.

Новая опция появится в Chrome 81. Ecosia будет доступна для выбора на 47 рынках, включая США , Великобританию и Францию.

2019 год стал рекордным для немецкого стартапа. За 12 месяцев его аудитория выросла с 8 до 15 млн пользователей.

Хотя это всего лишь 0,5% рынка десктопного поиска в Европе и менее четверти процента рынка мобильного поиска в этом регионе, согласно данным StatCounter, на десктопах Ecosia идёт по пятам за DuckDuckGo, а на мобильных устройствах приближается к Bing .

Отметим, что Ecosia жертвует 80% своей прибыли от рекламы на восстановление лесов по всему миру.

Компания также известна тем, что бойкотировала аукцион Google для поисковых систем, которые отбирались для включения в список в новом окне выбора на Android в ЕС . В Ecosia назвали этот аукцион «эксплуататорским».