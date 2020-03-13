Джон Мюллер: не зацикливайтесь на том, что Google думает о качестве

Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер ответил на вопрос о том, что такое «качественный контент» с точки зрения поисковой системы.

Вопрос звучал так:

«Что такое качественный контент в глазах Google ? Когда два человека создают похожий контент, то у них могут быть разные мнения по теме. Как Google определяет, какой контент лучше?».

По мнению Мюллера, на самом деле владельцы сайтов лучше знают, что такое «качество», чем Google :

«Что касается качества, то вы, как владелец сайта, вероятно, знаете гораздо больше о том, что на самом деле является качественным контентом для конкретного типа сайта».

Далее он продолжил:

«Так что я бы не слишком беспокоился о том, что Google думает о качественном контенте. Скорее, вам нужно показать, что у вас действительно есть что-то уникальное, интересное и качественное».

Затем Мюллер посоветовал владельцам сайтов узнать, что пользователи считают качественным контентом.

«Поэтому вместо того, чтобы пытаться понять, как могут работать алгоритмы Google , я бы советовал попытаться выяснить, что думают ваши пользователи: провести исследование, опрос. Пригласить группу людей в свой офис или онлайн, чтобы показать им что-то новое на сайте и запросить обратную связь. При этом нужно быть готовыми к тому, что не все ответы будут приятными».

Хотя отклики пользователей могут не совпадать с мнением владельца сайта, если какое-то замечание будет звучать неоднократно, то его точно стоит учитывать.

Завершая свой ответ, Мюллер рассказал о том, как Google работает над релевантностью контента для пользователей.

«Это то, чем мы тоже занимаемся всё время. Мы постоянно проводим A/B-тестирование в результатах поиска, чтобы понять, как мы можем предоставлять релевантные результаты, даже если потребности и ожидания пользователей продолжают меняться со временем».

Помимо поиска, Google также проводит исследования пользовательского опыта в Search Console и других сервисах.

«Это те вещи, которыми вы должны заниматься всегда. Пытаясь определить, что такое контент высокого качества, фокусируйтесь на своих пользователях, а не на алгоритмах Google », — заключил Мюллер.

Прослушать вопрос к Мюллеру и его ответ на него можно на видео ниже: