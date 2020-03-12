Google отложил все мероприятия Webmaster Conference из-за коронавируса

Google сообщил, что отложил все мероприятия Webmaster Conference, которые он планировал провести в течение года в тех регионах, где SEO-конференции обычно не проводятся. Причиной этого стала ситуация вокруг коронавируса.

«Учитывая растущую озабоченность в отношении коронавируса, а также следуя рекомендациям в отношении поездок, опубликованным ВОЗ, CDC и другими организациями, мы откладываем все мероприятия Webmaster Conference по всему миру. Берегите себя», — говорится в сообщении Google .

With the growing concern around coronavirus and in line with the travel guidelines published by WHO, the CDC, and other organizations, we are postponing all Webmaster Conference events globally. Stay safe, everyone! https://t.co/sjyKUeuFlt — Google Webmasters (@googlewmc) March 12, 2020

В Google отметили, что пока не отменили мероприятия, а только отложили их, но уже ищут «другие способы достичь целевую аудиторию». Так что, возможно, компания решит провести эти конференции онлайн. Следить за обновлениями в этом направлении можно по ссылке .

Напомним, что Google объявил о запуске серии локальных мероприятий Webmaster Conference в июне 2019 года.