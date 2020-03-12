YouTube разрешил монетизировать видео на тему COVID-19

YouTube внёс изменения в правила, связанные с монетизацией видео на тему COVID-19.

Раньше правила размещения рекламы на YouTube запрещали монетизировать такие видео, поскольку вспышку коронавируса сервис отнёс к «событиям, требующим деликатного отношения».

Ограничения по этой категории призваны защитить бренды от появления их рекламы в тех видео, которые могут вызывать у людей негативные эмоции. К событиям, требующим особого обращения, YouTube относит террористические акты, вооружённые конфликты, трагические происшествия, а также глобальные эпидемии.

Однако теперь сервис изменил свои правила, разрешив отдельным каналам монетизировать видео на тему коронавируса.

«Из-за продолжающегося характера этой ситуации мы начнём добавлять рекламу в контент, обсуждающий коронавирус, на ограниченном количестве каналов. В их число войдут авторы, которые должным образом подтвердят свою личность, а также ряд новостных партнёров. Позже к ним присоединятся и другие каналы».

По словам главы YouTube Сьюзан Войжицки, эти изменения внедрены для того, чтобы новостные организации и независимые авторы могли продолжать создавать качественный контент.

A letter from @SusanWojcicki to our creators about coronavirus: https://t.co/SKs2jfkJ8T

— YouTube (@YouTube) March 11, 2020

Борьба с дезинформацией

Для борьбы с дезинформацией YouTube начал ранжировать авторитетные источники и рекомендации на тему коронавируса выше результатах поиска.

Ещё одним нововведением стало добавление информационных панелей для тех видео, которые были помечены как недостоверные.

За всеми изменениями на YouTube, связанными с коронавирусом, можно следить по ссылке.

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