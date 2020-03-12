Google рекомендовал работать из дома сотрудникам в Европе, Африке и на Среднем Востоке

На днях Google попросил всех своих сотрудников в США и Канаде перейти на работу из дома, если их должности позволяют это сделать. Вчера компания расширила эту рекомендацию на персонал в Европе, Африке и на Среднем Востоке, пишет Business Insider.

Эти меры призваны предотвратить распространение коронавируса и защитить сотрудников компании от возможного заражения.

В Европе у Google 24 офиса, а в Африке и на Среднем Востоке – 5.

Первый подтверждённый случай заболевания COVID-19 среди сотрудников Google был зафиксирован в Цюрихе.

В Северной Америке сотрудникам рекомендуется работать из дома до 10 апреля, но этот срок может быть продлён.

Напомним, что ранее компания отменила две крупные конференции – Cloud Next и I/O 2020, а также рассказала, как помогает клиентам, партнёрам, пользователям и сообществам в борьбе с коронавирусом.

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