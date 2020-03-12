Google: покупные ссылки не работают

Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер ответил на вопрос о том, помогают ли покупные ссылки лучше ранжироваться.

Роль ссылок в ранжировании

Автор вопроса к Мюллеру заявил, что 80-90% сайтов в его нише используют покупные ссылки.

Сам вопрос звучал так:

«Являются ли обратные ссылки важным фактором в ранжировании? Потому что в настоящее время от 80 до 90% сайтов покупают обратные ссылки, что я считаю очень неэтичным».

Мюллер подтвердил, что Google по-прежнему использует ссылки, но есть и другие факторы.

«Да, мы используем ссылки в наших алгоритмах ранжирования. Мы также используем множество других факторов. Так что это не тот случай, когда ссылки – это единственное, что позволяет сайту занимать высокие позиции в результатах поиска – независимо от того, что делают другие люди».

Покупные ссылки

Далее он коснулся покупки ссылок и других тактик, которые используются в SEO, но не влияют на ранжирование:

«Мы также видим, что многие сайты делают те вещи, которые необязательны для них и поиска. Они идут и покупают массу ссылок, а мы затем игнорируем все эти ссылки.

То есть, если вы видите, что люди делают что-то странное, то это не обязательно означает, что они действительно получают от этого выгоду».

Как улучшить сигналы сайта

Что можно сделать, чтобы создать сигналы, указывающие, что данный сайт – это то, что нужно пользователям?

В этой части обсуждения Мюллер отметил важность нессылочных факторов в ранжировании:

«Мы получаем вопросы по поводу ссылок. Мы получаем вопросы по поводу насыщения текстов ключевыми словами (keyword stuffing), скрытого текста. Все эти аспекты регулярно всплывают, но практически во всех случаях, когда я просматривал сайт – вместе с сотрудниками команд по борьбе с веб-спамом и качества поиска, чтобы перепроверить, почему эти сайты ранжируются – выяснялось, что практически всегда причина была в других вещах».

При этом в SEO-отрасли отношение к платным ссылкам отличается от позиции Google . Так, некоторые владельцы сайтов видят, что такие ссылки всё ещё приносят результат и помогают ранжироваться выше.

Роджер Монти из Search Engine Journal спросил об этом знакомого издателя, который успешен в высококонкурентных нишах, и получил следующий ответ:

«Наши сайты ранжируются 100% за счёт PBN-ссылок. Поэтому покупные ссылки работают, но мы видим, что Google отклоняет некоторые из них. Ссылки должны быть более релевантными, чтобы пройти через фильтры в наши дни».