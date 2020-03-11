Google тестирует показ Key Moments в нескольких видео в результатах поиска

Google начал тестировать показ основных моментов (Key Moments) сразу в нескольких видео в результатах поиска. Новый эксперимент компании заметил SEO-консультант из Австралии Броди Кларк (Brodie Clark).

Wowsers, Key Moments (AKA “in this video”) on steroids in this test.Previously, this feature would only show in position #1 in a video carousel on mobile. Now being triggered in all sorts of areas, but now with the ability to hide/expand results.cc YT SEO guru @aleyda pic.twitter.com/LVOsAEafSW — Brodie Clark (@brodieseo) March 10, 2020

Раньше эта функция отображалась только в тех видео, которые ранжировались на позиции #1 в мобильной выдаче. Теперь она может срабатывать в разных частях страницы, но уже с возможностью развернуть/скрыть результаты.

Когда срабатывает эта функция, под видео появляется блок «In this video», где перечисляются основные части видео с временной меткой и возможностью сразу перейти в нужный сегмент.

Напомним, что Google официально представил новую функцию Key Moments, которая выделяет основные моменты в видео, в сентябре.

Эта функция работает на основе специальной разметки.

На данный момент функция Key Moments поддерживается только для видео на YouTube.