Yelp призвал Конгресс США расширить расследование в отношении Google

Старший вице-президент Yelp Лютер Лоу (Luther Lowe) призвал Конгресс США расширить расследование в отношении Google , чтобы включить в него локальный поиск. Он заявил об этом во время слушания по вопросу продвигающих свои сервисы интернет-платформ – «Self-Preferencing by Dominant Internet Platforms».

Глава Yelp заявил, что прокуроры штатов и Министерство юстиции США (DOJ) изучают только рекламные технологии Google , что является слишком узким подходом, по его мнению. Лоу считает, что охват расследований следует расширить.

Он отметил, что «в течение многих лет Google , в частности, менял результаты поиска согласно своим интересам и использовал свою власть с целью дальнейшего укрепления своих позиций и ущемления потребителей».

Федеральная торговая комиссия США (FTC) закрыла дело против Google в 2013 году. Его рассмотрение длилось около 19 месяцев. Никаких штрафов или значительных санкций компания не получила.

Еврокомиссия с тех пор трижды уличала Google в нарушении антимонопольного законодательства, накладывала на компанию крупные штрафы и требовала изменений в обработке контента третьих сторон.

В 2019 году американские законодатели запустили новые антимонопольные расследования в отношении крупных IT-компаний, включая Google и Facebook.

В настоящее время Google является объектом трёх расследований: со стороны DOJ, FTC и прокуроров штатов.

Примет ли Конгресс США во внимание аргументы Yelp, пока непонятно.

Напомним, что ранее в этом году Google запустил новый дизайн локальной поисковой выдачи в Европе. Теперь в топе локальной выдачи выводятся ссылки на сторонние бизнес-каталоги, где также можно найти информацию по интересующим пользователя компаниям и услугам.