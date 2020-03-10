Минцифры подписало меморандум с Datagroup

Министерство планирует реализовать пилотный проект по безопасному Wi-Fi в школах.

Минцифры подписало меморандум с Datagroup
Фото: Макс Требухов

Министерство цифровой трансформации и оператор фиксированной связи Data Group подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом Минцифры сообщило у себя на фейсбуке.

Ведомства договорились сотрудничать в следующих направлениях:

  • стимулирование создания условий для реализации цифровых прав граждан;
  • стимулирование распространения среди предпринимателей технологических решений для эффективной защиты информации и киберзащиты;
  • обмен опытом эффективного развития относительно информационно-телекоммуникационных систем.

«Также планах - совместно реализовать пилотный проект по безопасному Wi-Fi в школах, который позволит контролировать и фильтровать интернет-трафик», - сказано в сообщении.

Напомним, ранее Кабинет министров постановил ввести новую должность руководителя цифровой трансформации (Chief Digital Transformation Officer, CDTO)во всех государственных органах власти. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, министерство уже готовит систему подбора менеджеров, обучение, адаптацию и систему KPI.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Google переведёт все сайты на mobile-first индексацию с сентябряGoogle переведёт все сайты на mobile-first индексацию с сентября
Google Ads расширит рекламу местных услуг на адвокатов по травмамGoogle Ads расширит рекламу местных услуг на адвокатов по травмам
Facebook представил переработанную версию Messenger для iOSFacebook представил переработанную версию Messenger для iOS
Google Мой бизнес теперь проверяет все фото и видео перед публикациейGoogle Мой бизнес теперь проверяет все фото и видео перед публикацией
Facebook запустит собственную платежную системуFacebook запустит собственную платежную систему
Блок рекламы


Похожие новости
Минцифры анонсировало онлайн-платформу для малого и среднего бизнеса "Дія.Бизнес"Минцифры анонсировало онлайн-платформу для малого и среднего бизнеса "Дія.Бизнес"
Минцифры стремится запускать новую электронную услугу каждую неделю, - министрМинцифры стремится запускать новую электронную услугу каждую неделю, - министр
Заход Binance в Украину станет важным сигналом для всего мира, - замглавы МинцифрыЗаход Binance в Украину станет важным сигналом для всего мира, - замглавы Минцифры
СБУ и "Антонов" подписали меморандум об обмене данными о кибератакахСБУ и "Антонов" подписали меморандум об обмене данными о кибератаках
Минюст подписал меморандум о передаче данных в глобальную базу владельцев бизнесаМинюст подписал меморандум о передаче данных в глобальную базу владельцев бизнеса
Меморандум Дильмы — анализ и перспективыМеморандум Дильмы — анализ и перспективы
«Воля» и ТРК «Украина» подписали «Меморандум о взаимопонимании»
КГГА и «Воля-кабель» подписали меморандум о сотрудничестве
Последние новости
Подгружаем последние новости