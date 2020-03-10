Google начал показывать ссылки на YouTube Music при поиске альбомов

Англоязычные пользователи заметили, что Google начал показывать ссылки на YouTube Music в результатах поиска по запросам, связанным с музыкальными альбомами.

В мобильной выдаче ссылка на этот сервис появляется в карусели «Listen», которая включает музыкальные стриминговые сервисы.

На десктопах ссылка на YouTube Music отображается на панели знаний, которая выводится для альбома.

При этом YouTube Music не всегда выводится в качестве первого варианта для выбора в карусели стриминговых сервисов. Если пользователь ищет конкретного исполнителя или песню, то этот сервис не показывается. Он отображается только при поиске определённого альбома.

По клику на ссылку пользователь попадает на сайт или в мобильное приложение YouTube Music.

Напомним, что приложение YouTube Music было запущено в 2015 году. В 2018 году Google представил новый сервис под тем же названием, но с более широким функционалом, включая платную версию – YouTube Music Premium. В РоSSии YouTube Music был запущен летом 2018 года.

Отметим также, что ссылки на Google Play отображаются в результатах поиска по музыкальным запросам с 2014 года.

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