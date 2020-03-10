В работе трёх SEO-плагинов для WP были обнаружены сбои
На прошлой неделе зарубежные вебмастера заметили сбои в работе ряда SEO-плагинов для WordPress, включая Google Analytics Dashboard for WP, Yoast SEO и Rank Math.
Google Analytics Dashboard for WP
Отдельные пользователи утверждают, что потеряли данные по трафику после обновления плагина до версии 6.0. Сообщения об этом появились в Twitter и на странице техподдержки.
В примечаниях к выпуску v6.0 говорится, что плагин был переработан с нуля.
ExactMetrics, владелец плагина, пока не прокомментировал эту ситуацию. Сколько сайтов пострадали и какой объём аналитических данных был утерян, осталось неизвестным.
Yoast SEO
В Yoast SEO наблюдаются неполадки в работе канонических URL. Так, если URL включает символы Unicode, то плагин вместо назначенного адреса указывает на «http://site.com/—/».
According to tests and research conducted by me and with the help of several friends from the SEO FAQ group, we found a very important bug in the Yoast and Rank Math plugin. this bug is as follows:@yoast@rankmathseo