В работе трёх SEO-плагинов для WP были обнаружены сбои

На прошлой неделе зарубежные вебмастера заметили сбои в работе ряда SEO-плагинов для WordPress, включая Google Analytics Dashboard for WP, Yoast SEO и Rank Math.

Google Analytics Dashboard for WP

Отдельные пользователи утверждают, что потеряли данные по трафику после обновления плагина до версии 6.0. Сообщения об этом появились в Twitter и на странице техподдержки .

В примечаниях к выпуску v6.0 говорится, что плагин был переработан с нуля.

ExactMetrics, владелец плагина, пока не прокомментировал эту ситуацию. Сколько сайтов пострадали и какой объём аналитических данных был утерян, осталось неизвестным.

Yoast SEO

В Yoast SEO наблюдаются неполадки в работе канонических URL. Так, если URL включает символы Unicode, то плагин вместо назначенного адреса указывает на «http://site.com/—/».

According to tests and research conducted by me and with the help of several friends from the SEO FAQ group, we found a very important bug in the Yoast and Rank Math plugin. this bug is as follows: @yoast @rankmathseo — Xwebmaster (@ShahramOriginal) March 4, 2020

Символы Unicode активно используются в таких языках, как иврит, тайский, греческий, арабский и других.

В Yoast заверили , что исправят эту ошибку в следующем релизе.

Rank Math