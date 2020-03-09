Google начал показывать превью PDF в мобильной выдаче

Англоязычные пользователи заметили, что Google начал показывать превью PDF-документов в результатах мобильного поиска.

Теперь рядом со сниппетом может отображаться одна из страниц документа.

New look for PDFs in the mobile SERP. Confirmed by .@RyanMews as well. This is after Google says PDFs are not mobile friendly almost 2 years ago. https://t.co/aBnQj7phli pic.twitter.com/6LJQFbPw6t

— Brian Freiesleben (@type_SEO) March 5, 2020

Напомним, что в 2015 году Google начал показывать изображения из PDF-файлов в поиске по картинкам. А в январе 2019-го — создавать блоки с ответами из PDF-документов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Руководство Twitter попросило сотрудников работать из дома из-за коронавирусаРуководство Twitter попросило сотрудников работать из дома из-за коронавируса
Google переведёт все сайты на mobile-first индексацию с сентябряGoogle переведёт все сайты на mobile-first индексацию с сентября
Facebook позволил пользователям превращать 2D-фото в 3DFacebook позволил пользователям превращать 2D-фото в 3D
Facebook поделился советами по обмену сообщениями с клиентамиFacebook поделился советами по обмену сообщениями с клиентами
Google Ads расширит рекламу местных услуг на адвокатов по травмамGoogle Ads расширит рекламу местных услуг на адвокатов по травмам
Блок рекламы


Похожие новости
Google Мой бизнес теперь проверяет все фото и видео перед публикациейGoogle Мой бизнес теперь проверяет все фото и видео перед публикацией
Google Ads расширит рекламу местных услуг на адвокатов по травмамGoogle Ads расширит рекламу местных услуг на адвокатов по травмам
Google переведёт все сайты на mobile-first индексацию с сентябряGoogle переведёт все сайты на mobile-first индексацию с сентября
Насколько пользователи доверяют результатам поиска GoogleНасколько пользователи доверяют результатам поиска Google
Google My Business разрешил автодилерам создавать несколько листинговGoogle My Business разрешил автодилерам создавать несколько листингов
Twitter начал тестировать свою версию «историй»Twitter начал тестировать свою версию «историй»
Google Assistant научился читать веб-страницы вслухGoogle Assistant научился читать веб-страницы вслух
Экс-сотруднику Waymo назначили штраф $179 млн в пользу GoogleЭкс-сотруднику Waymo назначили штраф $179 млн в пользу Google
Google прояснил, в каких случая сайту нужен файл SitemapGoogle прояснил, в каких случая сайту нужен файл Sitemap
Google ответил на вопросы об изменениях в обработке nofollow с 1 мартаGoogle ответил на вопросы об изменениях в обработке nofollow с 1 марта
Последние новости
Подгружаем последние новости