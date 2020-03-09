Напомним, что в 2015 году Google начал показывать изображения из PDF-файлов в поиске по картинкам. А в январе 2019-го — создавать блоки с ответами из PDF-документов.



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[url=http://novostey.com/internet/news896162.html]Google начал показывать превью PDF в мобильной выдаче - Internet и сети на Новостей.COM[/url]

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<a href=http://novostey.com/internet/news896162.html>Google начал показывать превью PDF в мобильной выдаче - Internet и сети на Новостей.COM</a>

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