2020-03-09
Google начал показывать превью PDF в мобильной выдаче
Англоязычные пользователи заметили, что Google начал показывать превью PDF-документов в результатах мобильного поиска.
Теперь рядом со сниппетом может отображаться одна из страниц документа.
New look for PDFs in the mobile SERP. Confirmed by .— Brian Freiesleben (@type_SEO)
@RyanMewsas well. This is after Google says PDFs are not mobile friendly almost 2 years ago. https://t.co/aBnQj7phli pic.twitter.com/6LJQFbPw6t March 5, 2020
Напомним, что в 2015 году Google начал показывать изображения из PDF-файлов в поиске по картинкам. А в январе 2019-го — создавать блоки с ответами из PDF-документов.