Google Мой бизнес теперь проверяет все фото и видео перед публикацией

Сервис Google Мой бизнес объявил в Twitter, что теперь проверяет все фото и видео, которые добавляют владельцы компаний, перед публикацией.

«Мы внесли изменения в свою политику в отношении фото и видео. Все фотографии и видео теперь проверяются перед публикацией», — говорится в сообщении GMB.

We've made changes to our photo and video content policy. All photos and videos are now reviewed before publication. If you're having issues adding photos, check out our photo criteria: https://t.co/XR21n7uM9Z

Google My Business (@GoogleMyBiz) March 5, 2020

Есть мнения, что это нововведение замедлит процесс добавления новых фото в профили локальных компаний.

I think you've just shot the popularity of GMB posts (what there is) in the foot! ????

— Andy Simpson (@ndyjsimpson) March 5, 2020

Согласно Google, проверки осуществляются в основном автоматически. Ручные проверки также возможны, но они проводятся очень редко. Об этом написал эксперт по локальному поиску Майк Блументаль со ссылкой на комментарий компании.

При этом, по наблюдениям Блументаля, новые правила и премодерация были запущены не в этом месяце, а ещё раньше.

As a side note, from my experience, these rules and moderation appear to have been in place for some period of time

— Mike Blumenthal (@mblumenthal) March 6, 2020

Возможно, на первых порах это было сделано в ограниченном масштабе.

Напомним, что в феврале Google Мой бизнес начал оповещать об удалении отзывов.

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