Facebook подал в суд на Namecheap за продажу обманных веб-адресов

Facebook подал иск в суд против регистратора доменных имён Namecheap и принадлежащего ему прокси-сервиса Whoisguard за то, что они позволяли регистрировать обманные веб-адреса.

В частности, речь идёт о попытках некоторых злоумышленников выдать свои сайты за ресурсы Facebook, используя соответствующие доменные имена.

Согласно иску, Whoisguard зарегистрировал 45 доменных имён, которые нарушили права на торговые марки Facebook. Среди этих адресов — instagrambusinesshelp.com, facebo0k-login.com и whatsappdownload.site.

В период с октября 2018 по февраль 2020 года Facebook направил несколько оповещений об этих нарушениях Whoisguard, однако в сервисе отказались от сотрудничества. В итоге было принято решение о подаче иска в суд.

В Facebook также отметили, что постоянно сканируют интернет на предмет появления доменных имён и приложений, которые нарушают права компании на торговые марки, чтобы защитить пользователей от злоупотреблений.

Представитель Namecheap в комментарии The Verge заявил, что регистратор «чрезвычайно серьёзно» относится к обвинениям в мошенничестве и злоупотреблениях и всегда расследует такие сообщения.

Что касается Facebook, то в данном случае Namecheap действовал согласно стандартному отраслевому протоколу. При этом в компании отметили, что для предоставления данных о клиентах всегда требуется решение суда, а попытки Facebook получить их просто так в Namecheap назвали «ещё одной атакой на конфиденциальность».

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