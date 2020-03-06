DuckDuckGo поделился набором данных по тысячам веб-трекеров

Компания DuckDuckGo представила Tracker Radar – обширную базу данных по веб-трекерам, над которой она работала в течение последних двух лет.

Согласно DDG, Tracker Radar – это лучший в своём классе набор данных о трекерах, который автоматически генерируется и поддерживается посредством постоянного сканирования и анализа.

Теперь этот набор данных является публично доступным. Компания также открыла исходный код технологии, которая используется для сбора этих данных.

DuckDuckGo использует Tracker Radar для защиты от трекеров в мобильных приложениях DuckDuckGo Privacy Browser и расширениях DuckDuckGo Privacy Essentials.

История создания Tracker Radar

Когда в DuckDuckGo решили реализовать защиту от трекеров, то обнаружили, что существующие списки трекеров в основном наполнялись вручную, а это означало, что в них отсутствовала актуальная и полная информация.

Поэтому компания решила создать собственный набор данных, используя для сбора этой информации веб-краулеры, которые посещают сайты и анализируют определённые аспекты их работы. Эта работа заняла около двух лет.

Список трекеров в Tracker Radar генерируется автоматически, а также постоянно обновляется и проверяется.

База данных содержит самые распространённые трекеры и детальную информацию об их поведении.

Возможные области использования

Согласно DDG, Tracker Radar может использоваться в нескольких направлениях:

Пользователи могут воспользоваться преимуществами этой технологии, используя приложения и расширения DDG.

Разработчики могут использовать Tracker Radar, чтобы создавать собственные списки для блокировки трекеров.

Исследователи могут использовать его для изучения трекеров.