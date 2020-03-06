Google Ads расширит рекламу местных услуг на адвокатов по травмам

Google Ads позволит размещать рекламу местных услуг адвокатам по травмам и юридическим фирмам, которые предоставляют консультации в этой области. Об этом говорится в письме, которое сервис разослал отдельным компаниям.

Local service ads coming to personal injury law firms! #localseo pic.twitter.com/PzpcqdGB9h — Ben Fisher (@TheSocialDude) March 5, 2020

Ранее этот формат могли использовать для продвижения своих услуг сантехники, электрики и другие специалисты подобного профиля, а также юристы по вопросам имущества и иммиграции. В скором времени к их числу также присоединятся адвокаты по травмам.

На данный момент Google лично приглашает юридические фирмы с хорошей репутацией принять участие в опросе, призванном помочь ему в создании нового формата объявлений.