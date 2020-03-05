Twitter присоединился к блокировкам рекламы, связанной с коронавирусом

Twitter начнет блокировать объявления недобросовестных рекламодателей, которые пытаются нажиться на дезинформации, связанной с коронавирусом (COVID-19).

Как сообщается в корпоративном блоге компании, Twitter будет пессимизировать все рекламные объявления с упоминанием коронавируса. Запрет не коснется лишь государственных учреждений, которые публикуют информацию, связанную со здравоохранением.

Новая система модерации будет работать во время поиска твитов по ключевым словам, связанным с коронавирусом. Преимущество будет отдаваться проверенным данным, мониторинг которых осуществляется в реальном времени с помощью партнеров Twitter по фактчекингу.

Отметим, что Facebook приняла аналогичные меры в отношении рекламы, в которой упоминается коронавирус. С конца февраля соцсеть блокирует те объявления, в которых продвигаются средства для профилактики и лечения COVID-19.