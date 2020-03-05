Экс-сотруднику Waymo назначили штраф $179 млн в пользу Google

Бывший сотрудник Google Энтони Левандовски (Anthony Levandowski, на фото ниже) объявил в среду о банкротстве после того, как суд обязал его выплатить компании Google $179 млн штрафа в связи с нарушением условий контракта.

Экс-сотруднику Waymo назначили штраф $179 млн в пользу Google

Justin Sullivan/Getty Images

Левандовски покинул Google в 2016 году, чтобы основать собственную компанию по производству самоуправляемых грузовых автомобилей, которую вскоре приобрела Uber за $680 млн. После этого компания Waymo, специализирующаяся на разработке автономных технологий и входившая в Google, подала в суд на Uber по обвинению в краже коммерческих секретов. В иске утверждалось, что Энтони Левандовски перед уходом из компании похитил около 14 тыс. файлов и передал их Uber, что позволило ей в сжатые сроки разработать лидар для самоуправляемых автомобилей. Этот иск был урегулирован в феврале 2018 года, и Uber согласилась выплатить Waymo $245 млн компенсации.

Помимо этого, Waymo подала иск к Левандовски и его коллеге Лиору Рону, обвинив их в нарушении юридических обязательств по контракту, так как они создали конкурирующую компанию и привлекали сотрудников Google.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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