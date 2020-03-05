Google ответил на вопросы об изменениях в обработке nofollow с 1 марта

1 марта Google должен был изменить свой подход к обработке ссылочного атрибута nofollow при сканировании и индексировании. Предполагалось, что начиная с этой даты он будет обрабатываться как подсказка.

Однако в компании так чётко и не ответили, изменилось ли что-либо после 1 марта. Во время последней видеовстречи для вебмастеров специалисты отрасли попытались прояснить этот вопрос у сотрудника поиска Джона Мюллера.

Инициировал обсуждение Гленн Гейб, который спросил:

«Я знаю, что на этой неделе было много разговоров, но вы не в курсе, действительно ли запущено изменение в обработке nofollow для сканирования и индексирования? Я знаю, что изначально называлась дата 1 марта. Просто интересно, запущено ли это уже?».

Джон Мюллер вначале подытожил то, что было анонсировано в сентябре. Он отметил, что Google внёс изменения в поисковые алгоритмы касательно обработки ссылок с атрибутом nofollow. Это изменение состояло из двух частей: первая касается способности передавать сигналы через nofollow-ссылки, а вторая – использования ссылок с nofollow для обнаружения новых URL.

Затем он объяснил, что это изменение политики, и если сотрудники Google захотят что-то с этим сделать, то у них будет такая возможность.

«По сути, с нашей стороны это изменение заключается в том, что внутренние системы теперь могут это делать. Это не означает, что они уже это делают. Но, по крайней мере, с точки зрения политики, они на это способны.

И если в Google есть команды, которые говорят, что им нужно это использовать, то у них есть такая возможность. Это не значит, что теперь мы пропускаем всё через эти ссылки. На самом деле всё зависит от того, какие команды проводят тестирование, и что для них имеет смысл».

После этого автор блога Search Engine Roundtable Барри Шварц спросил:

«Джон, вы не знаете, делают ли команды с этим что-нибудь сейчас?».

Мюллер ответил так:

«Я не знаю. Они могут, но я [об этом] не знаю».

Далее он добавил, что даже если бы они что-то делали, то вебмастера, вероятно, ничего бы не заметили. По его словам, это не те изменения, которые приводят к крупным и видимым изменениям в результатах поиска.

«Я имею в виду, что здесь мы также пытаемся использовать это [атрибут nofollow] в качестве сигнала, поэтому мы не будем игнорировать это полностью, а попытаемся выяснить, где это имеет смысл, а где – нет».

Барри Шварц подвёл итоги:

«Итак, это изменение в политике позволяет вам использовать атрибут nofollow в целях индексирования и ранжирования, но это не значит, что вы уже это делаете, и насколько вам известно, никто в Google пока ничего с этим не делает».

В ответ Мюллер ответил, что не в курсе, делают или не делают, но постарается узнать.

Прослушать вопросы к Мюллеру и его ответы на них можно на видео: