Facebook запустит собственную платежную систему

Facebook запустит собственную платежную систему

После того, как страны «большой семёрки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) отклонили проект по выпуску в обращение новой криптовалюты Libra, американская социальная сеть Facebook рассматривает возможность создания собственной электронной платежной системы. Новая платёжная система на базе Libra позволит осуществлять транзакции в долларах, евро и других валютах. Консорциум Libra Association, состоящий из более чем 20 компаний и организаций, включая Facebook, в скором времени официально объявит о новой концепции проекта.

Впрочем, Facebook вовсе не отказывается от идеи создания собственной криптовалюты — речь идёт не об отказе от первоначального проекта, а о его расширении. Если проект Libra выльется в создание платёжной системы, а не глобальной криптовалюты, то пользователи не увидят особой разницы по сравнению с уже существующими системами вроде PayPal. По словам разработчиков, сделать перевод цифровой валюты будет так же просто, как отправить текстовое сообщение на телефон. Её функционирование будет основано на технологии блокчейн, то есть децентрализованной базе данных, устройства хранения информации которой не подключены к общему серверу.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявлял, что американская администрация «выражает очень серьёзную озабоченность тем фактом, что Libra может быть использована лицами, которые занимаются отмыванием денег, а также финансированием терроризма». Дональд Трамп вдогонку отметил, что эта криптовалюта будет иметь «низкую стабильность и надёжность». Министры финансов стран «большой семёрки» предупредили, что Libra может негативным образом повлиять на функционирование международной валютной системы.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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