США выделят Украине $38 млн на киберзащиту

Решение принято по итогам 3-го раунда украино-американских киберконсультаций.

США выделят Украине $38 млн на киберзащиту
Фото: twitter.com/YehorBozhok

Украина и Соединенные Штаты Америки согласовали дальнейшие действия для укрепления совместной киберзащиты.

По итогам третьего раунда киберконсультаций был согласован новый проект ориентировочной стоимостью 38 млн долларов.

Об этом по итогам встречи с представителями Государственного департамента США сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

"Вдохновляющая встреча с делегацией Госдепартамента США по итогам 3-го раунда украино-американских киберконсультаций. Согласовали комплекс дальнейших шагов для укрепления общей кибербезопасности, в частности новый проект по киберзащите критической инфраструктуры Украины ориентировочной стоимостью 38 млн долларов", - написал Божок в твиттере.

Напомним, в декабре 2019 президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об усилении кибербезопасности.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Руководство Twitter попросило сотрудников работать из дома из-за коронавирусаРуководство Twitter попросило сотрудников работать из дома из-за коронавируса
"Украинский киберальянс" сообщил о прекращении cотрудничества с органами госвласти до снятия обвинений"Украинский киберальянс" сообщил о прекращении cотрудничества с органами госвласти до снятия обвинений
Adblock Plus поддержит создателей полезного контентаAdblock Plus поддержит создателей полезного контента
Facebook позволил пользователям превращать 2D-фото в 3DFacebook позволил пользователям превращать 2D-фото в 3D
Google обновляет Условия использования своих сервисовGoogle обновляет Условия использования своих сервисов
Блок рекламы


Похожие новости
Facebook удалил сеть аккаунтов спецслужб РФ, которые работали в УкраинеFacebook удалил сеть аккаунтов спецслужб РФ, которые работали в Украине
В Украине введут электронные больничные с 1 апреляВ Украине введут электронные больничные с 1 апреля
У Google появился R&D-центр в УкраинеУ Google появился R&D-центр в Украине
В Украине заработал портал с электронными услугами в транспортной сфереВ Украине заработал портал с электронными услугами в транспортной сфере
В Украине презентовали электронный кабинет застройщикаВ Украине презентовали электронный кабинет застройщика
Google назвал самые популярные запросы в Украине за 2019 годGoogle назвал самые популярные запросы в Украине за 2019 год
Криптобиржа Binance официально начнет работу в УкраинеКриптобиржа Binance официально начнет работу в Украине
В Украине создадут электронную библиотекуВ Украине создадут электронную библиотеку
Сколько киберпреступлений совершают в Украине — статистика OpendatabotСколько киберпреступлений совершают в Украине — статистика Opendatabot
Facebook отклонил запрос удалить рекламу предвыборной кампании Трампа, где он обвиняет Байдена в коррупции в УкраинеFacebook отклонил запрос удалить рекламу предвыборной кампании Трампа, где он обвиняет Байдена в коррупции в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости