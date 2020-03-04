Google и Bing перевели часть сотрудников на работу из дома в связи с коронавирусом

В связи с распространением коронавируса Google и Bing разрешили своим сотрудникам не посещать офис и работать из дома – но не всем.

Google временно перевёл на удалённую работу 8000 своих сотрудников в Дублине. Это произошло после того, как у одного из работников компании в Цюрихе подтвердили заболевание коронавирусом.

Какое количество сотрудников Google в Цюрихе работает из дома, на данный момент неизвестно.

При этом внутри компании начинает расти напряжённость в связи с отношением руководства к проблеме.

Так, один из инженеров поиска, Райан Моултон (Ryan Moulton) заявил , что расстроен из-за отсутствия инициативы в этом направлении со стороны Google .

«Реально разочарован тем, что мой работодатель этого не делает. Я убедил своего непосредственного руководителя дать разрешение на работу из дома, но не могу понять, почему вся компания этого не делает. Я не знаю, в чём вопрос – в приоритетах, предусмотрительности или возможностях».

Он написал об этом в обсуждении на тему недавнего заявления платёжного сервиса Stripe, который поощряет, а в некоторых случаях требует, чтобы сотрудники работали из дома. Stripe также приостановил все командировки сотрудников и посещения своих офисов.

Фредерик Дубут из Bing заявил, что также предложил своим сотрудникам работать из дома:

This is the first message I sent to my team this morning. They can work from home if that's what they need or want to do, no questions asked — not that I've ever asked questions ? but the situation, particularly here in King County, demands clarity. https://t.co/U6ULH23GOY — Fr?d?ric Dubut (@CoperniX) March 2, 2020