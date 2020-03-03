2020-03-03
Google Analytics больше не поддерживает поля «Network Domain» и «Service Provider»
В феврале Google Analytics перевёл поля «Network Domain» и «Service Provider» в разряд устаревших. Об этом
Эти поля останутся в отчётах, но обновляться больше не будут.
В Google Analytics отметили, что постоянно анализируют процессы обработки и предоставления данных, и данное изменение стало результатом такой проверки.
Тем специалистам, которые полагались на эти поля для определения спама, в GA посоветовали убедиться, что у них