Google Analytics больше не поддерживает поля «Network Domain» и «Service Provider»

В феврале Google Analytics перевёл поля «Network Domain» и «Service Provider» в разряд устаревших. Об этом сообщается в Справочном центре сервиса.

Эти поля останутся в отчётах, но обновляться больше не будут.

В Google Analytics отметили, что постоянно анализируют процессы обработки и предоставления данных, и данное изменение стало результатом такой проверки.