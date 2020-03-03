Google Analytics больше не поддерживает поля «Network Domain» и «Service Provider»

В феврале Google Analytics перевёл поля «Network Domain» и «Service Provider» в разряд устаревших. Об этом сообщается в Справочном центре сервиса.

Эти поля останутся в отчётах, но обновляться больше не будут.

В Google Analytics отметили, что постоянно анализируют процессы обработки и предоставления данных, и данное изменение стало результатом такой проверки.

Тем специалистам, которые полагались на эти поля для определения спама, в GA посоветовали убедиться, что у них включена фильтрация роботов в настройках представления.

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