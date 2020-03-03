Google отменил офлайн-конференцию Cloud Next из-за коронавируса

Google объявил об отмене «физической» части ежегодной конференции Cloud Next, посвящённой новинкам в области облачных технологий и продуктов. Причина – опасения, связанные с распространением коронавируса.

Конференция Cloud Next должна была пройти с 6 по 8 апреля. Вместо офлайн-мероприятия Google проведёт онлайн-трансляцию под названием «Google Cloud Next’20: Digital Connect».

Онлайн-мероприятие будет бесплатным. Google также заявил, что возместит стоимость билетов тем, кто их уже купил, и отменит все брони в отелях, сделанные через систему бронирования на сайте конференции.

Что касается крупнейшего ежегодного мероприятия Google – конференции для разработчиков I/O 2020, которая должна пройти с 12 по 14 мая – то по нему никаких дополнительных заявлений компания пока не делала.

Напомним, что на прошлой неделе Facebook отменил свою ежегодную конференцию для разработчиков F8 из-за коронавируса.

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