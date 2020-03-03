Facebook позволил пользователям превращать 2D-фото в 3D

Facebook обновил функцию создания 3D-изображений. Теперь она позволяет конвертировать практически любые 2D-фото в 3D.

Раньше функция эта функция полагалась на возможности портретного режима на смартфонах с двумя объективами.

Теперь она будет использовать методы машинного обучения для создания 3D-фотографий из стандартных 2D-изображений – независимо от возможностей устройства.

Обновление будет доступно в последней версии мобильного приложения Facebook.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, при создании новой публикации нужно выбрать вариант «3D», а затем — нужное изображение из галереи устройства. После этого Facebook сгенерирует симулированное 3D-изображение.

Поскольку это лишь симуляция, полученное фото не будет таким же качественным, как снятое с помощью камеры с двумя объективами. При этом пользователи смогут взаимодействовать со снимком так же, как и с другими 3D-изображениями.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Минцифры анонсировало онлайн-платформу для малого и среднего бизнеса "Дія.Бизнес"Минцифры анонсировало онлайн-платформу для малого и среднего бизнеса "Дія.Бизнес"
"Украинский киберальянс" сообщил о прекращении cотрудничества с органами госвласти до снятия обвинений"Украинский киберальянс" сообщил о прекращении cотрудничества с органами госвласти до снятия обвинений
Adblock Plus поддержит создателей полезного контентаAdblock Plus поддержит создателей полезного контента
Google обновляет Условия использования своих сервисовGoogle обновляет Условия использования своих сервисов
Google о предстоящих изменениях в обработке nofollowGoogle о предстоящих изменениях в обработке nofollow
Блок рекламы


Похожие новости
Facebook поделился советами по обмену сообщениями с клиентамиFacebook поделился советами по обмену сообщениями с клиентами
Google позволил проверять отображение разметки HowTo на умных дисплеяхGoogle позволил проверять отображение разметки HowTo на умных дисплеях
Google позволит пользователям создавать свои профили в поискеGoogle позволит пользователям создавать свои профили в поиске
Facebook отменил конференцию для разработчиков F8 из-за коронавирусаFacebook отменил конференцию для разработчиков F8 из-за коронавируса
Facebook запретил рекламу средств для профилактики и лечения коронавирусаFacebook запретил рекламу средств для профилактики и лечения коронавируса
В США требуют от Facebook вернуть $9 млрд неуплаченных налоговВ США требуют от Facebook вернуть $9 млрд неуплаченных налогов
Facebook тестирует новый вариант новостной ленты с вкладками-фильтрамиFacebook тестирует новый вариант новостной ленты с вкладками-фильтрами
Facebook откладывает запуск сервиса знакомств Dating в ЕвропеFacebook откладывает запуск сервиса знакомств Dating в Европе
Facebook удалил сеть аккаунтов спецслужб РФ, которые работали в УкраинеFacebook удалил сеть аккаунтов спецслужб РФ, которые работали в Украине
Facebook купил AR-стартап, который создаёт цифровую карту реального мираFacebook купил AR-стартап, который создаёт цифровую карту реального мира
Последние новости
Подгружаем последние новости