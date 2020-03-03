Google поделился рекомендациями для новостных сайтов в поиске

Google опубликовал краткое руководство с лучшими практиками для тех сайтов, которые публикуют новостной контент.

Рекомендации сосредоточены на инструментах, которые новостные издатели могут использовать, чтобы получать расширенные результаты и создавать лучший опыт для своих пользователей в поиске.

Добавление разметки Article на AMP-страницы

Google настоятельно рекомендует добавлять структурированные данные Article на AMP-страницы, поскольку это позволяет улучшить их представленность в результатах поиска.

Такие страницы появляются в карусели «Главные новости», карусели для одного хоста с расширенными результатами, разделе «Иллюстрированные статьи», а также в расширенных результатах мобильного поиска.

Результаты могут включать в себя изображения, логотипы страниц и другие элементы, привлекающие внимание пользователей.

Google также советует указывать дату публикации, чтобы в результатах поиска пользователи могли видеть, насколько это свежий материал.

Подробнее о добавлении разметки на страницы статей можно прочитать в руководстве на сайте Google Developers.

Разметка прямых трансляций

Те сайты, которые запускают прямые трансляции по различным событиям, могут получать ярлык «LIVE» в результатах поиска. Для этого видео нужно разметить с помощью разметки BroadcastEvent.

Для более быстрого сканирования и индексирования этого типа контента Google также рекомендует использовать Indexing API.

Обновление контента в Google AMP Cache

Сайты могут форсировать обновление контента в Google AMP Cache, отправив соответствующий запрос.

Это полезно в тех случаях, когда содержимое страниц изменяется в ответ на дальнейшее развитие событий.

Специальные компоненты для AMP-страниц

Наконец, Google также рекомендует использовать специальные AMP-компоненты, актуальные для новостных сайтов:

  • <amp-live-list>. Позволяет быстро обновлять контент.
  • <amp-script>. Позволяет запускать пользовательский JavaScript внутри AMP-страниц.

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