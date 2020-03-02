Google представил первого официального евангелиста YouTube

Google создал новую позицию в компании – Creator Liaison, который будет отвечать за связи между YouTube и создателями контента.

Эту должность займёт бывший блогер и сотрудник YouTube Мэтт Коваль (Matt Koval). В целом его работа будет представлять собой практически то же самое, что и работа евангелиста поиска Дэнни Салливана (Search Liaison): ответы на вопросы участников сообщества, комментарии по важным обновлениям и т.п.

Дэнни Салливан является адвокатом SEO-специалистов и владельцев сайтов. Коваль в свою очередь будет действовать как адвокат создателей контента на YouTube.

Салливан поприветствовал Коваля в новой роли на прошлой неделе:

Hello to @YouTubeLiaison — where @MattKoval is in a new role of helping people better understand YouTube and helping YouTube better hear user feedback.

Google SearchLiaison (@searchliaison) February 24, 2020

Мэтт Коваль начал свою деятельность на YouTube в 2008 году – как независимый блогер. В 2012 году он стал сотрудником видеохостинга, заняв должность ведущего стратега по контенту.

В своём первом твите в качестве сотрудника по связям с сообществом Коваль объяснил, в чём заключается его работа, и призвал задавать вопросы:

Spent years as a @YouTube creator, and then years as a YouTube employee. There are challenges on both sides that each often don’t understand. My new job is to try and improve that understanding. Got ideas on how I can help? Lemme know!

— Matt Koval (@YouTubeLiaison) February 24, 2020

Напомним, что Дэнни Салливан занял пост евангелиста поиска в октябре 2017 года.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Минцифры анонсировало онлайн-платформу для малого и среднего бизнеса "Дія.Бизнес"Минцифры анонсировало онлайн-платформу для малого и среднего бизнеса "Дія.Бизнес"
"Украинский киберальянс" сообщил о прекращении cотрудничества с органами госвласти до снятия обвинений"Украинский киберальянс" сообщил о прекращении cотрудничества с органами госвласти до снятия обвинений
Adblock Plus поддержит создателей полезного контентаAdblock Plus поддержит создателей полезного контента
Google обновляет Условия использования своих сервисовGoogle обновляет Условия использования своих сервисов
Google о предстоящих изменениях в обработке nofollowGoogle о предстоящих изменениях в обработке nofollow
Блок рекламы


Похожие новости
Google прояснил новые требования к показателю оптимизации в рамках Google PartnersGoogle прояснил новые требования к показателю оптимизации в рамках Google Partners
Google обновил рекомендации по использованию разметки FAQGoogle обновил рекомендации по использованию разметки FAQ
Гринпис призывает Amazon, Google и Microsoft закрыть доступ к облаку поставщикам нефти и газаГринпис призывает Amazon, Google и Microsoft закрыть доступ к облаку поставщикам нефти и газа
Google о предстоящих изменениях в обработке nofollowGoogle о предстоящих изменениях в обработке nofollow
Google ответил на статью Moz с критикой изменений в SERPGoogle ответил на статью Moz с критикой изменений в SERP
Сервис Google Earth стал доступен в Firefox, Opera и EdgeСервис Google Earth стал доступен в Firefox, Opera и Edge
YouTube позволит блогерам продавать рекламу напрямую брендамYouTube позволит блогерам продавать рекламу напрямую брендам
Google позволил проверять отображение разметки HowTo на умных дисплеяхGoogle позволил проверять отображение разметки HowTo на умных дисплеях
Google позволит пользователям создавать свои профили в поискеGoogle позволит пользователям создавать свои профили в поиске
Google обновляет Условия использования своих сервисовGoogle обновляет Условия использования своих сервисов
Последние новости
Подгружаем последние новости