Google прояснил новые требования к показателю оптимизации в рамках Google Partners

Google прояснил, какого значения показателя оптимизации нужно будет достичь для получения значка Партнёра в рамках новой версии программы Google Partners, которая вступит в силу в июне.

Как сообщалось ранее, после запуска обновлённой версии программы одним из основных требований для партнёров станет применение автоматических рекомендаций Google Ads в аккаунтах клиентов.

Согласно информации в Справке Google Ads, по новым правилам показатель оптимизации должен быть на уровне минимум 70%.

Если агентства не дотягивают до этого уровня, то они будут оповещены об этом. Кроме того, Google Ads предложит рекомендации по повышению показателя оптимизации и предоставит 60 дней на выполнение этой задачи. Если по истечению этого срока достичь показателя в 70% не удастся, то компания потеряет значок Партнёра. Вернуть его можно будет после повышения показателя до необходимого уровня.

Джинни Марвин из Search Engine Land опросила нескольких представителей агентств, которые являются участниками программы Google Partners, по поводу предстоящих изменений в правилах.

По её словам, большинство из них жалуются на требование по максимуму применять автоматические рекомендации по оптимизации. В частности, использовать плохо подобранные ключевые слова, динамическую поисковую рекламу и интеллектуальные стратегии, не соответствующие бизнес-целям.

Некоторые агентства выступили с открытой критикой в адрес предстоящих изменений. Так, компания Cypress North предложила рекламодателям в знак протеста использовать разработанный ею значок Client Partner вместо Google Partner.

По мнению директора по маркетингу Cypress North Грега Финна, автоматические рекомендации редко являются полезными и столь активное продвижение их со стороны Google он расценивает как вредоносное для клиентов.

Финн также обратил внимание на то, что Google убрал требование о минимуме 12 месяцев эффективной работы для получения значка Партнёра:«Теперь достаточно создать аккаунт, пройти тест, применить все рекомендации, и вы уже партнёр».

Представитель Google в комментарии Search Engine Land объяснил немного подробнее, что ждёт рекламодателей:

«Показатель оптимизации – это один из лучших сигналов для партнёров, чтобы определить, эффективно ли их кампании достигают подходящих пользователей для их клиентов.

Агентства по-прежнему будут иметь контроль и автономию, чтобы делать правильные выборы на странице рекомендаций для своих клиентов, в то же время извлекая выгоду из эффективности, которую обеспечивает показатель оптимизации».

В Google также заверили, что будут помогать тем партнёрам, которые не дотягивают до новых требований, посредством обучения и новых инструментов.

Некоторые агентства-партнёры уже внесли проверку автоматических рекомендаций в свои процедуры управления аккаунтами клиентов.

Большинство из опрошенных представителей агентств заявили, что будут уделять более пристальное внимание рекомендациям и показателям оптимизации после предстоящих изменений, но это не повлияет на их подход к клиентам.