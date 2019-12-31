?Facebook и Reuters подготовили инструкцию для защиты от фейков

Онлайн-курс с примерами видеофейков состоит из трех частей.

Соцсеть Facebook и международное информагентство Reuters разработали бесплатный онлайн-курс по опровержению фейков.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Reuters.

"Этот курс опирается на наш опыт, чтобы показать реальные примеры, гипотетические случаи и дать понимание того, как развиваются технологии создания манипуляций", - подчеркивают авторы курса, отмечая, что распространение неточной и обманчивой информации является важной и растущей глобальной проблемой, а также - главным вызовом для журналистов.

Онлайн-курс с примерами видеофейков состоит из трех частей:

1) Как манипулируют прессой?

2) В чем заключается новая угроза глубинных фейков и синтетических медиа?

3) Как редакции могут защититься от манипуляций?

Напомним, в ноябре Facebook запустил программу для защиты страниц политиков.