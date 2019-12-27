В Украине заработал портал с электронными услугами в транспортной сфере

В Украине запустили совместный проект Министерства инфраструктуры и Министерства цифровой трансформации – Транспортный портал электронных услуг, который позволяет транспортным компаниям оформить документы на международные грузовые перевозки в режиме онлайн, пишет Hromadske.

"Когда перевозчик выезжает за границу, ему нужно это разрешение. Раньше это действительно был хаос и беспорядок, жалобы, непонятная процедура. Более того, были злоупотребления на разных уровнях: в министерстве, инспекции по безопасности транспорта. Чиновник занимал ключевую роль, чтобы это работало плохо. Эти электронные решения позволяют убрать чиновника, и любой участник рынка сможет получить разрешение через цифровую заявку", – сообщил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий.

По его данным, в Украине ежегодно выдается около 800 000 разрешений на международные автоперевозки и перевозки негабаритного груза вручную. При помощи нового портала компании смогут всего за три минуты забронировать разрешение, но готовый документ придется забирать вручную в пункте выдачи "Укртрансбезопасности".

Напомним, 11 декабря правительство Украины запустило бета-версию приложения "Дія", созданного в рамках так называемого государства в смартфоне. С его помощью можно использовать электронные водительские права и техпаспорт.

Затем Кабмин проголосовал за запуск сервиса check.gov.ua, при помощи которого можно проверять квитанции в электронной форме.